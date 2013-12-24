英国金融市场：英镑走强，因抵押贷款数据强劲巩固英央行提前升息的预期

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦12月24日 - 英镑周二走强，因强劲的英国抵押贷款数据加重了对楼市可能过热的担忧，使英国央行可能较预期提前升息的预期升温。
英国银行业者协会公布的数据显示，11月英国住房抵押贷款宗数升至45,044宗，高于10月的43,315宗，创下2009年12月以来的最高。
1217 GMT，英镑兑欧元 上扬0.2%，报0.8359英镑。
英镑兑美元 攀升0.1%，报1.6360美元，收复上午的失地。
10年期英债收益率 盘中逼近9月中以来最高2.994%。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红; 审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选