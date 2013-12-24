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债券 | 2013年 12月 25日 星期三 01:16 BJT

英国金融市场：英镑走强，因抵押贷款数据强劲巩固英央行提前升息的预期

路透伦敦12月24日 - 英镑周二走强，因强劲的英国抵押贷款数据加重了对楼市可能过热的担忧，使英国央行可能较预期提前升息的预期升温。

英国银行业者协会公布的数据显示，11月英国住房抵押贷款宗数升至45,044宗，高于10月的43,315宗，创下2009年12月以来的最高。

1217 GMT，英镑兑欧元 上扬0.2%，报0.8359英镑。

英镑兑美元 攀升0.1%，报1.6360美元，收复上午的失地。

10年期英债收益率 盘中逼近9月中以来最高2.994%。(完)

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