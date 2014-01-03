欧洲汇市：英镑兑美元回吐涨幅，因经济数据凸显经济复苏存在风险

* 英镑兑美元回吐早盘涨幅，下跌0.25%

* 英镑兑欧元上升0.25%

路透伦敦1月3日 - 英镑兑美元周五下跌，因英镑回吐早盘涨幅，因一系列英国数据显示经济复苏向好但同时面临风险。

英镑兑欧元 上升0.25%，报0.8290英镑，欧元全线走软，回吐一些先前的涨幅。欧洲银行业年底时在欧洲央行的资产质量审查开始之前将资金汇回国内，曾提振欧元上涨。

在1505 GMT，英镑兑美元 下跌0.25%，报1.6408美元，缩减早盘录得的涨幅。英国公布的12月建筑业采购经理人指数(PMI)在早盘提振英镑上涨。

“我认为主要是因为获利了结和人们增加在获利更高的美元头寸上，这合力影响英镑表现，”苏格兰皇家银行汇市策略师Paul Robson说。

“总的来说，周一出炉的服务业PMI数据对英镑将更重要，”他说。

采购经理人指数(PMI)调查显示，英国12月建筑行业活动创逾六年来第二快增速，受商业项目录得2007年来最大增幅扶助。12月英国Markit/CIPS建筑业PMI为62.1，预估为62.0，11月为62.6，11月读值为2007年8月来最高。

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)房价指数虽也凸显出楼市复苏，但反而更让人觉得这样的涨势难以持续，可能导致英国央行采取行动降温市场。

“数据真的有好有坏，”BBVA的G10外汇部全球主管Peter Frank说。“建筑业方面来看，PMI保持强势。”

“其他的经济数据良莠不齐。不是让人意外，只是反映经济表现不一致。”

Nationwide周五表示，12月房价较前月增幅为四年多来最大，这可能加剧对政府政策可能正在创造房地产泡沫的忧虑。据该月度报告，英国12月房价较前月上升1.4%，创2009年8月以来最大月度涨幅；房屋均价较上年同期增长8.4%。

英国央行公布，英国11月抵押贷款批准件数创2008年1月以来最高。

不过，该份数据也显示企业借贷降幅为2011年4月该数据编纂以来最大，直指英国经济复苏的动力仍是消费而不是投资。

整体而言，周五数据显示英国复苏持续和楼市过热风险不断上升，这两者均对英镑构成支撑。(完)

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