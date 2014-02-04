英国金融市场：英镑未能保住在英国建筑业数据公布后录得的涨幅

路透伦敦2月4日 - 英镑兑欧元周二上涨，此前英国建筑业数据强于预期，不过，市场臆测英国央行将为很快升息的传言浇冷水，令英镑兑美元回吐涨幅。

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔称，美联储将在之后的每次会议上都缩减每月购债规模100亿美元。 他的讲话提振美元。

英镑兑美元 下滑至1.6295美元，在英国建筑业数据出炉后，英镑涨至1.6353美元日内高位。欧元兑英镑 跌至0.8285英镑，但高于数据公布后触及的低位0.8266英镑。

周二公布的一项采购经理人调查显示，英国1月建筑业活动增速意外加快，扩张幅度达金融危机以来最高水准。1月英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)从12月的62.1升至64.6，为英国建筑业活动自2007年8月以来最快扩张水准，高于路透调查分析师预估的61.5，也远高于50的荣枯分水岭。

英国央行下周将公布季度通胀报告，分析师预计央行将重申在较长时间保持低利率的承诺，且采取较广泛的指标，将可能强调经济闲置和就业市场存在的问题。

1427 GMT，3月英债期货 跌14跳动点，报110.39，和德债一起下跌。10年期英债收益率 在周二早盘一度触及2.679%的三个月低位，在意外强劲的建筑业数据出炉后，上升至2.71%以上。

规模为40亿英镑票息为1.75%在2019年到期的英债 发售获得良好需求，投标倍数为1.58，11月这种英债标售的需求乏善可陈。(完)

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