英国金融市场：英镑兑欧元连涨第三日，因英国经济复苏范围更加广泛

路透伦敦2月26日 - 英镑兑欧元周三连涨第三日，因更多迹象显示企业投资增长和出口上升推动英国经济以可持续的步伐成长。

但英镑兑美元下跌，因地缘政治紧张局势促使投资人纷纷逃向避险资产和流动性更高的货币。俄罗斯和西方国家在乌克兰问题上关系紧张，俄罗斯当局周三下令军队进行紧急军事演习，以测试俄西部武装部队的作战准备情况，令紧张局势进一步升级。

欧元兑英镑 跌0.2%，报0.8220英镑，低于英国公布第四季国内生产总值(GDP)数据前的0.8247英镑。

英镑兑美元 跌0.15%，报1.6655美元，在英国GDP数据公布后一度升至1.67美元的日高，之后回吐这些涨幅。

英国国家统计局周三公布，第四季国内生产总值(GDP)较前季增长0.7%，同前值和预估一致。第四季企业投资较上年同期上涨8.5%，为2012年第一季以来最快增速。家庭支出在当季增加了0.4%。

“报告给人的整体感觉是正面的，且再次令整体动能保持不变，且直指英镑将走强，”Western Union英国市场分析师Nawaz Ali说。

英镑隔夜银行间货币市场利率显示英国升息的机率在近几日上升，周三反映英国有可能在15个月后升息。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特周三表示，英镑强势反映出全球其他地区，尤其是欧洲国家的经济没有太大的增长。

英债跟随德债走势，德债大幅大涨，因担忧乌克兰局势动荡。10年期英债 下跌4个基点，触及一周低位2.702%。

30年期英债收益率 跌至3.50%以下，此为约三年来最低。

10年期英债/德债 收益率差周三几无变动，略低于110个基点。(完)

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