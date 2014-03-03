英国金融市场：英镑兑欧元上涨，因英国数据优于预期

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透伦敦3月3日 - 英镑兑欧元周一上涨，英国公布优于预期的制造业与借贷数据，巩固了市场对英国经济复苏更为乐观的看法，并使英国央行升息的可能性继续存在。
周一公布的调查显示，英国制造业2月成长速度快于预期，且英国央行数据显示1月抵押贷款批准件数创2007年11月来最高。
这扶助英镑兑欧元延续上周的涨势，欧元兑英镑 跌0.2%，报0.8234英镑。上周下跌后，欧元本周开局疲弱。
英镑兑美元 下跌，报1.6705美元，美元受助于优于预期的美国1月个人所得和个人消费支出数据。
英国本周将有一系列数据公布，投资人将从中寻找英国经济力道的更多线索。路透调查预期2月服务业活动将强劲扩张。
英国央行周四将公布政策决定。投资人消化英国可能在2015年上半年首次升息的预期。
英债、德债和美债一起上涨，因乌克兰危机升级，令避险的公债上涨。
1450 GMT，10年期英债 收益率跌4.0个基点，报2.681%，盘中交投震荡。英债价格上升更多是受乌克兰局势而不是英国数据带动。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)