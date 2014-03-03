英国金融市场：英镑兑欧元上涨，因英国数据优于预期

路透伦敦3月3日 - 英镑兑欧元周一上涨，英国公布优于预期的制造业与借贷数据，巩固了市场对英国经济复苏更为乐观的看法，并使英国央行升息的可能性继续存在。

周一公布的调查显示，英国制造业2月成长速度快于预期，且英国央行数据显示1月抵押贷款批准件数创2007年11月来最高。

这扶助英镑兑欧元延续上周的涨势，欧元兑英镑 跌0.2%，报0.8234英镑。上周下跌后，欧元本周开局疲弱。

英镑兑美元 下跌，报1.6705美元，美元受助于优于预期的美国1月个人所得和个人消费支出数据。

英国本周将有一系列数据公布，投资人将从中寻找英国经济力道的更多线索。路透调查预期2月服务业活动将强劲扩张。

英国央行周四将公布政策决定。投资人消化英国可能在2015年上半年首次升息的预期。

英债、德债和美债一起上涨，因乌克兰危机升级，令避险的公债上涨。

1450 GMT，10年期英债 收益率跌4.0个基点，报2.681%，盘中交投震荡。英债价格上升更多是受乌克兰局势而不是英国数据带动。(完)

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