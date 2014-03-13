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市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 00:32 BJT

欧洲汇市：欧元兑英镑触及今年新高后回落

路透伦敦3月13日 - 英镑兑欧元周四在连跌一周后稍作喘息，从今年低位反弹，因投资者和投机者卖盘消退。近期欧元大涨搞得部分投资者和投机客措手不及，纷纷抛售英镑/欧元。

英镑兑美元 也走高，美国优于预期的零售销售和初请失业金数据未能为美元提供很大支撑。

欧元兑英镑 跌0.15%，报0.8355英镑，之前触及今年新高0.8378英镑，技术图表显示欧元正逼近超买区域。自欧洲央行上周四按兵不动以来，欧元已上涨1.5%，今日稍早欧元兑美元触及两年半高位1.3967美元。

英镑兑美元升0.4%，报1.6690美元，从周三触及的一个低位1.6568反弹。

“欧元兑美元走强，推升英镑至1.6680美元。欧元兑英镑继续修正上行，我们设定的0.84英镑目标位指日可待，”RBC Capital高级汇市策略师Elsa Lignos说。

周四英国皇家测量师学会(RICS)公布的一项月度调查显示，2月英国房价上涨幅度为六个月来最低。 (完)

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