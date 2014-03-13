欧洲汇市：欧元兑英镑触及今年新高后回落

欧洲已公布经济指标--2017/4/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透伦敦3月13日 - 英镑兑欧元周四在连跌一周后稍作喘息，从今年低位反弹，因投资者和投机者卖盘消退。近期欧元大涨搞得部分投资者和投机客措手不及，纷纷抛售英镑/欧元。
英镑兑美元 也走高，美国优于预期的零售销售和初请失业金数据未能为美元提供很大支撑。
欧元兑英镑 跌0.15%，报0.8355英镑，之前触及今年新高0.8378英镑，技术图表显示欧元正逼近超买区域。自欧洲央行上周四按兵不动以来，欧元已上涨1.5%，今日稍早欧元兑美元触及两年半高位1.3967美元。
英镑兑美元升0.4%，报1.6690美元，从周三触及的一个低位1.6568反弹。
“欧元兑美元走强，推升英镑至1.6680美元。欧元兑英镑继续修正上行，我们设定的0.84英镑目标位指日可待，”RBC Capital高级汇市策略师Elsa Lignos说。
周四英国皇家测量师学会(RICS)公布的一项月度调查显示，2月英国房价上涨幅度为六个月来最低。 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透4月21日 - 东南亚股市周五收高，风险人气因美股上涨而获得提振，另外受助于大宗商品价格温和反弹。由于外界预期企业获利强劲而且对美国税改充满希望，促使美股上涨。 印尼股市 收高1.2%，创下3月中以来最大日内涨幅，全周累计涨幅为0.9%。 投资者未受美国对中国钢产品出口进行贸易调查的影响，亚洲钢铁生产股大多持稳至上涨，东南亚股市反应了亚洲普遍的人气。 马来西亚股市 收高0.8%，本周周线涨幅为1.5%，创下3月中以来最大单周涨幅。 菲律宾 和泰国股市 分别收高约0.2%，但周线分别下跌0.7%和1.2%。 越南股市 几收平。 印尼和马来西亚股市下周一因公众假期将休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数