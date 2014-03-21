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债券 | 2014年 3月 22日 星期六 00:46 BJT

英国金融市场：英镑兑美元小跌，续受美联储会议冲击

路透伦敦3月21日 - 英镑兑美元周五下跌，仍旧受挫于美国联邦储备理会(FED/美联储)周三会议结果冲击，这次会议改变了部分投资人对美元的态度。

英镑已经难以继续展延过去八个月来多头走势，本周兑美元下跌超过1%，多数跌幅是在美联储主席叶伦暗示可能在明年初升息后所录得。

但过去七天英镑兑欧元大致持平，对于本周走势市场是否足以让英镑打破自2月中旬以来的波动区间，分析师看法分歧。

“走势步伐明显沉重，”一银行资深交易员表示，“之前的利多交易出现一些出脱。再度出现交易时段最后一个小时左右下滑，我认为这种负面基调可能对下周是很重要的。”

英镑兑美元 跌0.1%，未能从英国公布的公共部门借款数据中获得支撑。英镑兑欧元 跌0.1%至0.8355英镑。

英国公债价格小涨，走势跟德债一致。20年期和30年期英债 价格涨幅最大，收益率均跌2个基点，分别报3.40%和3.53%。

1525GMT，10年期英债收益率 跌1个基点，报2.76%，较可比德债利差变动不大，报约112个基点。(完)

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