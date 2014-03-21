英国金融市场：英镑兑美元小跌，续受美联储会议冲击

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透伦敦3月21日 - 英镑兑美元周五下跌，仍旧受挫于美国联邦储备理会(FED/美联储)周三会议结果冲击，这次会议改变了部分投资人对美元的态度。
英镑已经难以继续展延过去八个月来多头走势，本周兑美元下跌超过1%，多数跌幅是在美联储主席叶伦暗示可能在明年初升息后所录得。
但过去七天英镑兑欧元大致持平，对于本周走势市场是否足以让英镑打破自2月中旬以来的波动区间，分析师看法分歧。
“走势步伐明显沉重，”一银行资深交易员表示，“之前的利多交易出现一些出脱。再度出现交易时段最后一个小时左右下滑，我认为这种负面基调可能对下周是很重要的。”
英镑兑美元 跌0.1%，未能从英国公布的公共部门借款数据中获得支撑。英镑兑欧元 跌0.1%至0.8355英镑。
英国公债价格小涨，走势跟德债一致。20年期和30年期英债 价格涨幅最大，收益率均跌2个基点，分别报3.40%和3.53%。
1525GMT，10年期英债收益率 跌1个基点，报2.76%，较可比德债利差变动不大，报约112个基点。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。