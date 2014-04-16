欧洲汇市：英镑兑欧元升至逾一个月高位，受英国强劲数据激励

路透伦敦4月16日 - 英镑兑欧元周三升至逾一个月高位，稍早公布的数据显示，英国失业率跌至五年低点，薪资成长加速，增幅为近四年来首次齐平通胀率。

英国数据表现较预期强劲，巩固了英国央行明年第一季可能必须升息的预期。

这同对欧洲央行将进一步放宽政策的预期形成鲜明对比，从而令英国公债同可比德债收益率差扩阔至约两周最高。

英镑隔夜银行间平均利率 上扬，反映出11个月后可能升息，之前行情为反映12个月后升息。

英镑兑美元 升至1.6818美元，距离2月中旬创下的今年高位1.6823仅一步之遥。数据公布前报1.6775。欧洲市场尾盘，英镑兑美元升0.5%，报1.6804美元。

欧元兑英镑 一度跌至3月初来最低的0.8224英镑，尾盘跌0.4%，报0.8228英镑，数据公布前报0.8255英镑。

官方数据显示，英国截至2月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为6.9%(路透调查预估为7.1%)，为2009年截至2月的三个月失业率水平以来最低，截至1月的三个月失业率为7.2%。

统计局数据还显示，截至2月的三个月薪资增长加快至1.7%，消费者物价指数升幅亦为1.7%，统计局称这是自2010年4月来首次薪资增幅没有落后于消费者物价指数。

“数据公布后英镑全线跳空走升...市场现在大举押注英国央行即早升息。我们现在预计明年1月或2月加息。该项数据可能会继续提供支持，升向1.70美元现在看是有可能的，”UKForex公司业务主管Alex Edwards说。

英镑兑欧元预计继续持坚，之前欧洲央行总裁德拉吉在周末警告，若欧元进一步走坚，将会加大刺激措施力度。

周三的数据显示欧元区3月通胀率降至2009年11月以来最低，使得欧洲央行仍面临在物价未见回升时采取干预措施的压力。(完)

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