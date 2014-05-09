欧洲汇市：利差优势扩大扶助英镑扬升，有望连续第四周上涨

快讯提示：美国纽约联邦储备银行4月制造业指数为+5.20，创11月来最低
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周五公布的英国3月工业生产、制造业产出和贸易数据，对英镑影响不大，这使得投资者削减部位，焦点转至下周英国央行公布的季度通胀报告。
“我们仍对英镑抱乐观看法，继续倾向于逢低买入，”花旗集团驻伦敦外汇策略师Josh O'Byrne表示。
0850 GMT，欧元兑英镑 日内近持平，报0.8170英镑，稍早曾触及近三个月低点0.8156。
英镑兑美元 下跌0.1%，至1.6910，本周稍早一度高至1.6996，为2009年8月以来高位。
英镑贸易加权指数 持于本周高点89.60。(完)
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