版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 9日 星期五 17:44 BJT

欧洲汇市：利差优势扩大扶助英镑扬升，有望连续第四周上涨

周五公布的英国3月工业生产、制造业产出和贸易数据，对英镑影响不大，这使得投资者削减部位，焦点转至下周英国央行公布的季度通胀报告。

“我们仍对英镑抱乐观看法，继续倾向于逢低买入，”花旗集团驻伦敦外汇策略师Josh O'Byrne表示。

0850 GMT，欧元兑英镑 日内近持平，报0.8170英镑，稍早曾触及近三个月低点0.8156。

英镑兑美元 下跌0.1%，至1.6910，本周稍早一度高至1.6996，为2009年8月以来高位。

英镑贸易加权指数 持于本周高点89.60。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼/李春喜 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐