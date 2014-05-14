欧洲汇市：英镑触及一个月低位，因英国央行压制升息预期

路透伦敦5月14日 - 英镑兑美元周三跌至一个月低位，而英债期货飙升，因英国央行总裁卡尼给短期收紧政策的预期浇冷水。

随着英国央行将最晚在明年上半年升息的预期不断升温，英镑在长达一年的时间里节节攀升，兑美元触及2009年中以来最高。

但近几周英镑升势放缓，因越来越多的分析师表示，鉴于欧洲普遍缺乏通胀压力，预计英央行在今年升息有些操之过急。

卡尼在发布央行最新经济预估时表示，经济复苏仍处于初级阶段。他的讲话发表后，英镑应声走低，但在伦敦汇市尾盘企稳，兑美元和欧元分别报约1.6779美元和0.8176英镑。

“卡尼今天所作的一切就是要告诉市场，升息预期有些过早，我也持同样的观点，”荷兰合作银行的高级汇市策略师Jane Foley表示。

“与此同时，英国央行仍很有可能成为第二家升息的央行，这将在后市给英镑带来很大的支撑。”

英镑后市表现在很大程度上取决于美元在今年夏季的走势。如果美国数据改善，很多银行在年初预计的预计的美元劲扬之势可能最终成真。

Foley称，这加大了预计英镑在未来数月再度上探1.70美元的难度。他认为，英镑兑欧元的投资价值更高，欧洲央行准备在下月推出一揽子宽松政策举措，以进一步提振成长的迹象近几日重创欧元。

“我仍预计欧元兑英镑将逐步跌向约0.80英镑，”Foley说。

英国央行在季度通胀报告中表示，仍预计借贷成本将在约一年后攀升。央行在报告中下调了未来两年的失业率预期，但保持成长和通胀预期基本不变。央行还指出，英镑走强给通胀带来下档压力。

通胀报告公布后，6月英债期货 扩大涨幅，尾盘上扬81个跳动点，报111.16。

交易商称，就业数据也重压英镑。