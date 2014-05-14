欧洲汇市：英镑触及一个月低位，因英国央行压制升息预期

欧股业绩：百威英博第一季业绩不佳，因最大两个市场获利下降
路透布鲁塞尔5月4日 - 全球最大啤酒厂商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)公布第一季获利逊于预期，因美国业务获利下滑，巴西业务获利也骤降。美国和巴西是该公司最大的两个市场。
路透伦敦5月14日 - 英镑兑美元周三跌至一个月低位，而英债期货飙升，因英国央行总裁卡尼给短期收紧政策的预期浇冷水。
随着英国央行将最晚在明年上半年升息的预期不断升温，英镑在长达一年的时间里节节攀升，兑美元触及2009年中以来最高。
但近几周英镑升势放缓，因越来越多的分析师表示，鉴于欧洲普遍缺乏通胀压力，预计英央行在今年升息有些操之过急。
卡尼在发布央行最新经济预估时表示，经济复苏仍处于初级阶段。他的讲话发表后，英镑应声走低，但在伦敦汇市尾盘企稳，兑美元和欧元分别报约1.6779美元和0.8176英镑。
“卡尼今天所作的一切就是要告诉市场，升息预期有些过早，我也持同样的观点，”荷兰合作银行的高级汇市策略师Jane Foley表示。
“与此同时，英国央行仍很有可能成为第二家升息的央行，这将在后市给英镑带来很大的支撑。”
英镑后市表现在很大程度上取决于美元在今年夏季的走势。如果美国数据改善，很多银行在年初预计的预计的美元劲扬之势可能最终成真。
Foley称，这加大了预计英镑在未来数月再度上探1.70美元的难度。他认为，英镑兑欧元的投资价值更高，欧洲央行准备在下月推出一揽子宽松政策举措，以进一步提振成长的迹象近几日重创欧元。
“我仍预计欧元兑英镑将逐步跌向约0.80英镑，”Foley说。
英国央行在季度通胀报告中表示，仍预计借贷成本将在约一年后攀升。央行在报告中下调了未来两年的失业率预期，但保持成长和通胀预期基本不变。央行还指出，英镑走强给通胀带来下档压力。
通胀报告公布后，6月英债期货 扩大涨幅，尾盘上扬81个跳动点，报111.16。
交易商称，就业数据也重压英镑。
英国4月请领失业金人数减少2.51万人。截至3月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为6.8%。截至3月的三个月LFS就业人数增长28.3万至3,043.0万人，创纪录最大季度增幅。 (完)
路透布鲁塞尔5月4日 - 全球最大啤酒厂商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)公布第一季获利逊于预期，因美国业务获利下滑，巴西业务获利也骤降。美国和巴西是该公司最大的两个市场。
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透台北5月4日 - 台湾股市周四持平，之前连续八个交易日上涨。美国股市表现不佳后，海外市场纷纷随之走低。 0452 GMT，台湾加权股价指数持平于9,958.39点，周三收涨0.1%，为连续第八个交易日上涨。 电子类指数最多涨0.4%，金融保险类指数近持平。 交投活络个股包括群创光电涨幅最高达3.2%，但英业达跌幅达0.6%。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 白云)