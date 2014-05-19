英国金融市场：英镑走疲，因预期英国央行可能出手为楼市降温

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透伦敦5月19日 - 英镑周一走疲，因对英国央行将采取行动给楼市降温的预期甚嚣尘上，这使央行得以在更长时间内保持利率在低位，以支持经济其他领域的复苏。
英国央行总裁卡尼周末发出目前为止对于房市泡沫风险最强烈的警告，他表示，央行正在研究新措施，以在目前楼市供应短缺的情况下，控制抵押贷款的发放规模。
英国房市迅速复苏，过去12个月房价上涨约10%。英国央行能否在不提早升息的情况下防止泡沫成形，成为关注焦点。
外界广泛预期英国央行的金融政策委员会(FPC)在6月17日会议上将收紧抵押贷款信贷规则。
这将减轻英国央行货币政策委员会(MPC)加息的压力，短期内则可能损及英镑。交易商目前预测，英国央行将于2015年第一季加息。
英镑兑普跌的美元 上扬0.1%，报1.6825美元，远低于近期触及的近五年高位1.6997英镑。英镑兑欧元走软，欧元 上扬0.1%，报0.8155英镑。
"我们维持战略性作空英镑/美元的立场，”摩根士丹利分析师团队在报告中称。“在1.6650/30区域，我们将会重返作多策略。”
英国药厂阿斯利康 周一拒绝了美国药商辉瑞 提高后的“最终”收购报价。 此事亦打压英镑。
本周稍后，市场将关注英国央行发布最新会议记录，以及英国4月CPI通胀数据。
英国公债期货小涨。10年期英债收益率 尾盘小涨2.5个基点，报2.588%，上周四曾触及九个月低位。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注