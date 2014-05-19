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市场报道 | 2014年 5月 19日 星期一 23:02 BJT

英国金融市场：英镑走疲，因预期英国央行可能出手为楼市降温

路透伦敦5月19日 - 英镑周一走疲，因对英国央行将采取行动给楼市降温的预期甚嚣尘上，这使央行得以在更长时间内保持利率在低位，以支持经济其他领域的复苏。

英国央行总裁卡尼周末发出目前为止对于房市泡沫风险最强烈的警告，他表示，央行正在研究新措施，以在目前楼市供应短缺的情况下，控制抵押贷款的发放规模。

英国房市迅速复苏，过去12个月房价上涨约10%。英国央行能否在不提早升息的情况下防止泡沫成形，成为关注焦点。

外界广泛预期英国央行的金融政策委员会(FPC)在6月17日会议上将收紧抵押贷款信贷规则。

这将减轻英国央行货币政策委员会(MPC)加息的压力，短期内则可能损及英镑。交易商目前预测，英国央行将于2015年第一季加息。

英镑兑普跌的美元 上扬0.1%，报1.6825美元，远低于近期触及的近五年高位1.6997英镑。英镑兑欧元走软，欧元 上扬0.1%，报0.8155英镑。

"我们维持战略性作空英镑/美元的立场，”摩根士丹利分析师团队在报告中称。“在1.6650/30区域，我们将会重返作多策略。”

英国药厂阿斯利康 周一拒绝了美国药商辉瑞 提高后的“最终”收购报价。 此事亦打压英镑。

本周稍后，市场将关注英国央行发布最新会议记录，以及英国4月CPI通胀数据。

英国公债期货小涨。10年期英债收益率 尾盘小涨2.5个基点，报2.588%，上周四曾触及九个月低位。(完)
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