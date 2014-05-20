欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至五年半高位，因英国4月通胀增幅超预期

路透伦敦5月20日 - 英镑贸易加权指数周二升至五年半高位，受助于英镑兑欧元涨至16个月高点，此前英国公布的数据显示，4月通胀涨幅高于预期。

英国国家统计局公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.8%，高于3月的上升1.6%。路透调查访问的分析师预测上升1.7%。

欧元兑英镑 下跌0.35%, 至0.8119英镑，为2013年1月初以来最低，数据公布前约为0.8130。交易员称，英国/欧元区两年期债券收益率(殖利率)之差在数据公布后扩大， 也对英镑有利。

同英国通胀上升形成鲜明对比的是，欧元区通胀压力减轻，这推动欧洲央行可能将在下月进一步放宽货币政策。欧洲央行也可能将存款利率下调至负值，令购买欧元的吸引力降低。

“英国通胀高于预期及就业市场情况进一步改善，意味着未来数月英国央行不能长时间把利率维持在低位。所以英镑上涨反映了这点，”法国农业信贷银行外汇策略师Manuel Oliveri表示。

英镑兑美元 升至日高1.6870美元，数据公布前约为1.6850。最新报1.6845，日内仍上升0.2%。

英镑贸易加权指数升至87，追平上周触及的2008年10月来最高水准。

“数据引燃英国央行将提前升息的预期，尽管上周的通胀报告基调温和，”UK Forex企业部门主管Alex Edwards说。

摩根士丹利分析师建议投资者建立欧元兑英镑空仓，汇率目标为欧元跌至0.8050英镑。(完)

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