欧洲汇市：最新苏格兰民调公布后英镑卖压减轻，然走势料仍震荡

英镑兑美元 持稳于1.6220，脱离周三所及的11月15日来最低点1.6051美元。英镑在周三尾盘Survation调查公布后反弹至盘内高点1.6231美元，但仍较7月中的高点1.7192下滑6%。

欧元兑英镑 小跌0.1%至0.79605英镑，远低于周三触及的三个月高位0.8066。

交易商称，这种不确定促使对冲基金等紧张的投资者针对英镑大幅波动进行对冲。

根据路透数据，一周期英镑/美元隐含波动率 升至11.725%，创2013年7月来高点。一周期期权将于9月18日到期。

很多投资者担心，若苏格兰独立，英国将面临更多债务和国内市场缩小的问题，这可能损及未来投资。更多债务可能导致英国评级被下调以及资金逃离英国。(完)

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