欧洲汇市：英镑小涨，市场关注下一轮苏格兰公投民调

路透伦敦9月11日 - 英镑周四回稳，因此前一份民调结果显示，苏格兰民众支持留在大英联合王国的比例占上风，令英镑获得喘息空间。市场聚焦下一轮民调结果。

苏格兰下周独立公投的不确定性令英镑近期下滑，英国政客和企业精英也进一步警告，苏格兰若独立可能造成失业、投资人出逃和金融不确定性。

由Survation代替Daily Record进行的民意调查显示，有47%的民众准备投票支持独立，另外53%则将投票反对独立。这数据不包括10%尚未决定的受访者。

YouGov向路透表示，将在周四稍晚发布最新的民调结果，另一主要英国民调机构ICM也将为卫报做现场电话调查。目前尚不明确调查结果发布的具体时间。

“未来几天都要看民调的结果了，除非民意再度明确转向‘反对’，即便如此我认为下周投资人也将寝食难安，”一伦敦交易员表示。

英镑兑美元 小涨0.1%，报1.6231，盘初一度跳升。周三英镑触及1.6051的10个月低点。

欧元兑英镑 持稳，报0.7974英镑。

花旗策略师Josh O'Byrne表示，他认为在公投前不会有大举建仓的兴致。

交易商称，这种不确定促使对冲基金等紧张的投资者针对英镑大幅波动进行对冲。

根据路透数据，一周期英镑/美元隐含波动率 升至11.725%，创2013年7月来高点。一周期期权将于9月18日到期。

很多投资者担心，若苏格兰独立，英国将面临更多债务和国内市场缩小的问题，这可能损及未来投资。更多债务可能导致英国评级被下调以及资金逃离英国。(完)

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