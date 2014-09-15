英国金融市场：英镑小跌，民调显示苏格兰独立公投结果难料

路透伦敦9月15日 - 英镑周一小跌，之前新一轮民调显示，周四苏格兰独立公投的结果仍然难分伯仲，一周期英镑隐含波动率处于四年最高水准。

本周将公布的经济数据可能令市场注意力短暂撤离苏格兰独立的争论。

但分析师表示，公投主导近期交投，即便数据或周三英国央行发布的会议记录对升息给出明确暗示，市场也难有强劲的反应。

“根据我们的分析，随着市场作多英镑的仓位已经清空，在本周苏格兰独立公投前的这几天，英镑可能保持相对稳定的走势，”法国巴黎银行分析师周一在研究报告中表示。

周二英国将公布消费者通胀数据不太可能为短期内升息提供强有力的依据，近几个月英国通胀都低于央行2%的目标，但市场将密切关注本周零售销售和薪资数据。

英镑兑美元和欧元周一跌0.1-0.2%，分别报1.6244美元和0.7974英镑。

对冲英镑短期波动的成本上周跳升至2010年来最高，周一仍保持在类似水准附近--暗示一年内英镑最大波幅将在15.500%。

在一个月内，一个月期英镑隐含波动率 跌回到略高于9%的水平。

英国公债 变动不大，表现落后于德债和美债的升势。10年期英债/德债收益率差扩阔2个基点，报147个基点。(完)

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