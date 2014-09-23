更正-欧洲汇市：英镑兑美元大致持稳，税务担忧打压英镑

(更正：内文最后一段英镑兑欧元应为跌“0.33%”，非“0.0033%”)

路透伦敦9月23日 - 英镑兑美元周二开局震荡，之后大致持稳。英镑正在从苏格兰独立公投事件中复苏，现在又面临一项税务协议的威胁。该协议可能导致一些英国股票遭到大量抛售。

自苏格兰公投结果赞成留在联合王国之内以后，英镑一直在艰难地反弹。

交易员与分析师表示，英镑总体走势仍然比较稳定。英镑兑美元 之前曾在两个月内下挫逾6%。

他们称，欧元区可能进一步放松货币政策，而英国却可能升息，这种差异将支撑英镑兑欧元 ；不过兑美元的前景就复杂得多。

“市场在谈论税负倒置问题，伤及一些英国个股，降低了并购的可能性。可能主要是调整仓位，公投后很多人在(英镑)大涨后卖出，他们可能受挤压，”澳洲国民银行(NAB)驻伦敦现汇经纪商Graham Davidson称。

美国财政部宣布新的税则，削减进行税负“倒置”交易的企业的税收优惠，这使得Shire 和AstaZeneca 等企业在寻求并购的美国企业眼中吸引力下降。

0920GMT，英镑兑美元跌0.1%，至1.6354，此前跌近0.01美元，低见1.6303。汇价比上周公投前触及的10个月低位高0.03美元，但比公投结果刚出来时的高位低0.02美元。

英镑兑欧元跌0.33%，因欧元兑美元上涨。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价