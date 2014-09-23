欧洲汇市：英镑兑美元大致持稳，盘中因税务担忧承压

路透伦敦9月23日 - 英镑兑美元周二开局震荡，之后大致持稳。英镑正在从苏格兰独立公投事件中复苏，现在又面临一项税务协议的威胁。该协议可能导致一些英国股票遭到大量抛售。

自苏格兰公投结果赞成留在联合王国之内以后，英镑一直在艰难地反弹。

交易员与分析师表示，英镑总体走势仍然比较稳定。英镑兑美元 之前曾在两个月内下挫逾6%。

他们称，欧元区可能进一步放松货币政策，而英国却可能升息，这种差异将支撑英镑兑欧元 ；不过兑美元的前景就复杂得多。

“投资人认为今早汇价下滑是因税负倒置相关股票的走势引起，但我预计这对英镑不会是一个长期影响因素，”花旗策略师Josh O'Byrne表示。

“美元表现仍颇佳，这是目前的最主要因素。”

美国财政部宣布新的税则，削减进行税负“倒置”交易的企业的税收优惠，这使得Shire 和AstaZeneca 等企业在其求并购的美国企业眼中吸引力下降，造成股价重挫。

伦敦汇市尾盘，英镑兑美元基本持稳，报1.6369美元，汇价比上周公投前触及的10个月低位高约0.03美元，但比公投结果刚出来时的高位低逾0.02美元。

英镑兑欧元跌不到0.1%。(完)

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