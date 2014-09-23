欧洲汇市：英镑兑美元大致持稳，盘中因税务担忧承压

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透伦敦9月23日 - 英镑兑美元周二开局震荡，之后大致持稳。英镑正在从苏格兰独立公投事件中复苏，现在又面临一项税务协议的威胁。该协议可能导致一些英国股票遭到大量抛售。
自苏格兰公投结果赞成留在联合王国之内以后，英镑一直在艰难地反弹。
交易员与分析师表示，英镑总体走势仍然比较稳定。英镑兑美元 之前曾在两个月内下挫逾6%。
他们称，欧元区可能进一步放松货币政策，而英国却可能升息，这种差异将支撑英镑兑欧元 ；不过兑美元的前景就复杂得多。
“投资人认为今早汇价下滑是因税负倒置相关股票的走势引起，但我预计这对英镑不会是一个长期影响因素，”花旗策略师Josh O'Byrne表示。
“美元表现仍颇佳，这是目前的最主要因素。”
美国财政部宣布新的税则，削减进行税负“倒置”交易的企业的税收优惠，这使得Shire 和AstaZeneca 等企业在其求并购的美国企业眼中吸引力下降，造成股价重挫。
伦敦汇市尾盘，英镑兑美元基本持稳，报1.6369美元，汇价比上周公投前触及的10个月低位高约0.03美元，但比公投结果刚出来时的高位低逾0.02美元。
英镑兑欧元跌不到0.1%。(完)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。