英国金融市场：英镑/欧元攀升至近两年高点，市场聚焦英国经济和利率前景

路透伦敦9月24日 - 英镑周三兑欧元升至两年高位附近，投资者聚焦英国经济以及欧元区和英国货币政策前景迥异。

英国央行总裁卡尼定于周四在威尔士发表讲话，他可能重申将于2015年春季升息。苏格兰公投尘埃落定，交易商称升息道路上又扫除了一个障碍。

这将同欧元区的货币政策前景形成对比，欧洲央行总裁德拉吉承诺，在欧元区超低通胀回升至接近2%的水平前，央行会维持宽松货币政策。

欧元兑英镑 跌至0.7812英镑，距离苏格兰公投结果决定留在英国后创下的两年低点0.7810不远。欧洲汇市尾盘，欧元报0.7822英镑，当日仍跌0.25%。德国公布9月企业景气连跌第五个月，数据也拖累欧元走势。

尽管英镑兑欧元走强，但兑美元难以有所斩获。尾盘英镑兑美元 跌0.3%，报1.6343美元。交易员称，鉴于苏格兰公投引发的宪法调整的不确定性，整体基调仍是谨慎。

随着5月大选临近，关于给予苏格兰更多权力以及对于调整英格兰议员只能投票表决英格兰事务的议题，料将成为焦点。

换句话说，若反对党--工党在非英格兰议员的支持下于2015年组建政府，如果未获得多数英格兰议员的支持，其可能在通过仅适用于英格兰的法案时面临重大问题。

分析师称，在局势更为明朗之前，英镑难以取得进展。

FXTM的首席市场分析师Jameel Ahmad称，“一旦苏格兰将获得什么样的独立政治权力明晰后，以及投资者最终知悉英国央行上调利率的明确时间表后，我认为英镑兑美元在年底可能升至1.70.”

英国公债价格连升四日，跟随德债走强。

长期英债跑赢，30年期英债收益率 盘中触及3.061%的9月4日来最低。1400GMT，30年期英债收益率报3.064%，当日跌2个基点。(完)

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