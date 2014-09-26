欧洲汇市：英镑兑欧元有望连涨第二周，因英国和欧元区货币政策前景迥异

路透伦敦9月26日 - 英镑兑欧元周五势将连涨第二周，盘中逼近26个月高位，有关英国和欧元区货币政策方向将背道而驰的预期提振英镑。

政策前景迥异，推动两年期英债 和可比德债 利差升向2008年9月以来的高位，提升英镑的吸引力。英国央行总裁卡尼周四表示，该国央行“越来越接近”升息，使英镑获得进一步支撑。

在伦敦汇市尾盘，英镑兑欧元走强，但兑美元走软。欧元兑英镑 小跌至0.7810英镑，距离周四所创的低点0.77855不远，可能连跌第二周。

在美元受到支撑的情况下，英镑 跌至1.6288美元，远低于上周苏格兰公投结果支持留在英国后触及的1.6525美元的高位。在美国成长数据被上修后，美元指数 扩大涨幅。

“英镑兑美元无优势，但是兑欧元表现优异，”荷兰国际集团(ING)汇率分析师Chris Turner称，“我们预计欧元/英镑的走势将持续，目标是下探2012年7月触及的低位0.7750英镑。”

在上周苏格兰独立公投结束后，市场焦点转向英国、美国和欧洲的经济基本面以及货币政策。