欧洲汇市：英镑兑欧元升至逾两年高位，兑普涨的美元触及两周低位

* 英镑兑美元触及两周低位，兑欧元走强

路透伦敦9月30日 - 英镑兑美元周二触及两周低位，但兑欧元升至逾两年高位，因近三个月来美元普涨。

交易商称，中东投资者一直在买入美元，卖出英镑，因近期公布的一系列数据证实，英国经济第二季强劲扩张，但也显示英国经常帐赤字进一步扩阔。

本月英镑前景转淡，今年的强劲走势被苏格兰独立公投，以及支持和反对正营旗鼓相当所引发的政治影响和对经济的担忧所削弱。

“我目前的确很不看好英镑，”澳洲国民银行现货汇市交易商Graham Davidson表示。

“楼市正在放缓，经常帐赤字越来越大，我们的预算赤字也接近欧元区国家备受诟病的水平。且政治局势堪忧。”

他表示，英镑可能在中期跌向1.50-1.53美元，但“可能较人们的预期更快触及上述区间。”

英镑盘中跌至9月16日以来最低1.6194美元，距离7月中触及的接近1.72美元的六年高位低逾6%。

伦敦汇市尾盘，英镑下跌0.1%，报1.6228美元。英国央行的英镑贸易加权指数报85.3，日内持平。

在欧元兑美元挫至逾两年来最低的情况下，英镑兑欧元升至0.7766英镑，为2012年7月以来最高。 1518 GMT，英镑兑欧元上扬0.4%，报0.7782英镑。

“相对于欧元，我将继续买入英镑，”一国际银行驻伦敦的高级现货汇市交易员表示。