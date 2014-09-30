欧洲汇市：英镑兑欧元升至逾两年高位，兑普涨的美元触及两周低位

韩股业绩：大宇造船逾四年来首次季度获利，因交付高利润船舶及削减成本
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
* 英镑兑美元触及两周低位，兑欧元走强
路透伦敦9月30日 - 英镑兑美元周二触及两周低位，但兑欧元升至逾两年高位，因近三个月来美元普涨。
交易商称，中东投资者一直在买入美元，卖出英镑，因近期公布的一系列数据证实，英国经济第二季强劲扩张，但也显示英国经常帐赤字进一步扩阔。
本月英镑前景转淡，今年的强劲走势被苏格兰独立公投，以及支持和反对正营旗鼓相当所引发的政治影响和对经济的担忧所削弱。
“我目前的确很不看好英镑，”澳洲国民银行现货汇市交易商Graham Davidson表示。
“楼市正在放缓，经常帐赤字越来越大，我们的预算赤字也接近欧元区国家备受诟病的水平。且政治局势堪忧。”
他表示，英镑可能在中期跌向1.50-1.53美元，但“可能较人们的预期更快触及上述区间。”
英镑盘中跌至9月16日以来最低1.6194美元，距离7月中触及的接近1.72美元的六年高位低逾6%。
伦敦汇市尾盘，英镑下跌0.1%，报1.6228美元。英国央行的英镑贸易加权指数报85.3，日内持平。
在欧元兑美元挫至逾两年来最低的情况下，英镑兑欧元升至0.7766英镑，为2012年7月以来最高。 1518 GMT，英镑兑欧元上扬0.4%，报0.7782英镑。
“相对于欧元，我将继续买入英镑，”一国际银行驻伦敦的高级现货汇市交易员表示。
“相对于美元，我可能会少量卖出英镑。我认为，在年底前美元走势将会十分强劲，但我认为欧元不久后可能轻松跌至0.75英镑。”(完)
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
* 央行昨出手歼灭美元空单，外资汇入趋缓 * 外资均缩手，净汇入金额缩至逾一亿美元 * 寿险业买汇且银行调整部位，台币尾盘转贬 * 明天台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北4月27日 - 台币兑美元周四微收贬，终止连五升走势。汇银人士称，随韩元等亚币走贬 、外资汇入力道减弱，加上央行昨天午后出手修理外资，今天美元空方气焰不在，因外资不敢再造次，而进口 商及寿险业者逢低进场买入美元，台币尾盘微幅收贬。 他们表示，外资昨天对台币发动猛烈攻势，带动台币狂涨且一度冲破30元整数大关，因外资不断挑战央行 底线，午后央行终于出手〞修理〞外资；因央行突如其来强力干预动作，让放空美元者措手不及，不少外资均 惨遭央行修理，今天外资显得格外安静。 〞昨天老大(央行)突然出手，美元空单被歼灭，今天外资不敢再造次，想炒汇的人都缩手了。〞一大型银 行交易员说。 他并称，央行出重手让市场感觉到〞老大已经忍无可忍〞，加上今天韩元等亚币多偏贬，尾盘银行间纷纷 进行部位调节，即回补美元空单或是增加美元多单，
0906GMT * 1.3600加元是美元/加元自亚洲低点1.3530加元反弹的高位 * 在1.3600加元处有大量期权到期，规模在11.5亿美元 * 特朗普表示不会废除北美自由贸易协定之后，美元下挫至1.3530加元 * 美元/加元周二突破了1.3600加元期权障碍，因美国对加拿大进口软木材征税的消息打击了加元 * 加拿大总理特鲁多与特朗普周三连续第二日通话 (完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)