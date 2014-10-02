欧洲汇市：英镑短暂获得支撑，因英国9月建筑业PMI强劲

美国热股：高通财报好于预期，盘初小涨
路透4月20日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
英国央行下周将举行利率会议，周四的关注点在于稍晚的欧洲央行会议，决策者可能公布资产购买新计划的细节。
“英国未来数月可能出现的政治不确定性，很可能抑制英镑/美元，”Jefferies的外汇策略主管Jonathan Webb表示。
苏格兰公投反对独立，已经把英国修宪提上台面。执政党保守党的支持者，转为支持反欧盟党派--英国独立党(UKIP)，加大了明年大选后公投支持脱离欧盟的可能性。
周四公布的调查显示，英国9月建筑业活动扩张速度为纪录最高之一，不过新订单和就业增幅放缓引发关于上行趋势可持续性的疑问。
数据公布后英镑兑美元 短暂涨至1.6208，然后回落，日内下跌0.1%，报1.6170。欧元兑英镑 上涨0.2%，报0.7814。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/李春喜; 审校 艾茂林/蔡美珍)
路透4月20日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)