欧洲汇市：英镑短暂获得支撑，因英国9月建筑业PMI强劲

英国央行下周将举行利率会议，周四的关注点在于稍晚的欧洲央行会议，决策者可能公布资产购买新计划的细节。

“英国未来数月可能出现的政治不确定性，很可能抑制英镑/美元，”Jefferies的外汇策略主管Jonathan Webb表示。

苏格兰公投反对独立，已经把英国修宪提上台面。执政党保守党的支持者，转为支持反欧盟党派--英国独立党(UKIP)，加大了明年大选后公投支持脱离欧盟的可能性。

周四公布的调查显示，英国9月建筑业活动扩张速度为纪录最高之一，不过新订单和就业增幅放缓引发关于上行趋势可持续性的疑问。

数据公布后英镑兑美元 短暂涨至1.6208，然后回落，日内下跌0.1%，报1.6170。欧元兑英镑 上涨0.2%，报0.7814。(完)

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