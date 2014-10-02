欧洲汇市：欧元兑走势艰困的英镑触及一周高位，因欧洲央行未暗示计划QE

路透伦敦10月2日 - 欧元兑英镑周四升至一周高位，此前欧洲央行总裁德拉吉没有暗示央行正计划很快实施购买公债的刺激计划。

交易商表示，欧洲央行周四的行动，加之央行不愿透露购买担保债券和捆绑贷款的具体目标，令市场质疑是否目前的计划足以更快地扩大欧洲央行资产负债表规模，并拉低汇率。

央行的资产负债表规模扩大，特别是透过购买资产，会导致大量资金流入金融系统，从而拉低汇率。

因此，许多原本预计欧洲央行会给出一些量化宽松政策(QE)，或资产支持证券和担保债券购买目标暗示的投资人感到失望。这引发一波对欧元的空头回补，欧元兑英镑 触及9月24日来最高的0.78505英镑。

但多数交易商对欧元的升势并不确定。

UKForex企业组主管Alex Edwards表示，“我们认为欧元只是暂时性的喘息，年底前欧洲央行仍有机会再度祭出宽松货币政策。”

英镑兑美元 也下滑，接近三周低点1.6119美元，英国公布强劲的建筑业采购经理人指数(PMI)后，英镑只短暂获得支撑。英国9月建筑业PMI强劲，凸显英国经济好于欧元区国家。

分析师预计，未来三年英国经济增速将为2.5-3.0%，不过过去一个月对于英国政局和经济回升持续性的忧虑加重。

对英国央行明年年初可能升息的预期在过去15个月支撑英镑走势，特别是兑欧元。但任何英国央行将按兵不动的迹象都可能会对英镑不利。

周四公布的调查显示，英国9月建筑业活动扩张速度为纪录最高之一，不过新订单和就业增幅放缓引发关于上行趋势可持续性的疑问。 (完)

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