英国金融市场：英镑走势艰困，因预期全球经济放缓将令英国推迟升息

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 英镑兑欧元跌0.5%
* 关注通胀和薪资成长数据
* 英国央行总裁卡尼称欧元区疲弱不会影响英国政策
* 英国10年期公债收益率触及16个月低点
路透伦敦10月13日 - 英镑兑欧元周一跌向四周低点，因对全球经济放缓将导致英国央行推迟升息至2015年稍晚的预期升温。
交易商表示，周二和周三将出炉的英国通胀和薪资成长数据将至关重要，如果数据令人失望，可能进一步压制升息希望，拉低英镑。
实质薪资未能成长，从而降低了通胀反弹的风险，是迄今升息理据中的一个大漏洞。
货币市场利率走势已经反映出投资人推迟英国央行将在年底前升息的预期，因英国数据令年底经济放缓的可能性增加。
Western Union英国市场分析师Nawaz Ali表示，“我预计在明天通胀数据公布前英镑将承受一些压力。”
欧元兑英镑 升逾0.5%，报0.7897英镑，接近三周半高位0.79英镑。两年期英债 较可比德债利差收窄至两个月最低。
英镑兑美元 也下滑0.1%，至1.6060美元，尽管美联储多位官员发表了对通胀温和的讲话。
周末在华盛顿的会议上，全球金融领导人评估了经济前景趋弱的情况，美联储官员表示，如果全球经济成长弱于预期，美国可能推迟升息。
英国央行总裁卡尼在周一播出的专访中表示，欧元区经济疲软，将只是协助决定央行何时升息的因素之一。
升息忧虑也殃及英债收益率，10年期英债收益率降至16个月低点。
1435GMT，10年期英债收益率 跌逾4个基点，报2.18%，上周该收益率已经重挫19个基点，为逾一年最大单周跌幅。周一盘中稍早，该收益率低见2.174%，为去年6月来最低。(完)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申