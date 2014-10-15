欧洲汇市：英国升息预期降温限制英镑兑美元的升势

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦10月15日 - 对英国较早升息的预期降温周三拖累英镑兑欧元下滑，限制了英镑兑美元的升势，尽管美国升息前景同样出现了恶化。
美国数据引发了对美元新的抛售，7月来美元的升幅进一步回吐，因投资人将美国首次升息的时机进一步押后至2016年。
英债和货币市场工具走势也显示对英国升息的预期出现转变，最有可能是在明年7月或之后，而不是明年首季。
英镑兑欧元跌0.7%，报0.8010英镑，这是自9月初来欧元首次升穿0.80英镑，英镑兑美元 仅升0.33%。
官方数据显示，英国截至8月的三个月就业增幅为逾一年来最低，尽管失业率降幅高于预期。截至8月的三个月薪资所得仅小涨，落后于通胀率。 疲弱就业数据未能动摇市场看法，益发认为英国央行要等到2015年较晚时才会加息。
英国央行曾表示，利率上调将取决于经济数据，特别是薪资成长。(完)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。