欧洲汇市：英国升息预期降温限制英镑兑美元的升势

路透伦敦10月15日 - 对英国较早升息的预期降温周三拖累英镑兑欧元下滑，限制了英镑兑美元的升势，尽管美国升息前景同样出现了恶化。

美国数据引发了对美元新的抛售，7月来美元的升幅进一步回吐，因投资人将美国首次升息的时机进一步押后至2016年。

英债和货币市场工具走势也显示对英国升息的预期出现转变，最有可能是在明年7月或之后，而不是明年首季。

英镑兑欧元跌0.7%，报0.8010英镑，这是自9月初来欧元首次升穿0.80英镑，英镑兑美元 仅升0.33%。

官方数据显示，英国截至8月的三个月就业增幅为逾一年来最低，尽管失业率降幅高于预期。截至8月的三个月薪资所得仅小涨，落后于通胀率。 疲弱就业数据未能动摇市场看法，益发认为英国央行要等到2015年较晚时才会加息。

英国央行曾表示，利率上调将取决于经济数据，特别是薪资成长。(完)

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