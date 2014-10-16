欧洲汇市：英镑兑欧元从五周低位反弹，因欧元区债务忧虑打压欧元

路透伦敦10月16日 - 英镑兑欧元周四从五周低位反弹，整日走势振荡，因对欧元区重陷债务危机的忧虑不断增加，促使投资者卖出欧元。

金融市场连续第二天呈现恐慌性交易，各大市场均大幅震荡。南欧“二线”公债遭抛售，因投资者担忧希腊政府摇摇欲坠，拖累欧元兑日圆跌至11个月新低。

稍早公布的数据显示，欧元区通胀9月降至五年来最低，加重了欧洲央行进一步放宽政策，以提振成长并抗击通胀威胁的压力。

一个月欧元/英镑隐含波动率攀升至6.875%，为四周前苏格兰独立公投结束后以来最高。

欧元兑英镑 下跌0.5%，报0.79765英镑，从周三触及的五周高位回落。当日，疲弱的英国就业和通胀数据导致英国央行升息时机的预期被推后，欧元因此受到支撑。

“很显然，英国经济表现远胜欧元区，因此，无论英国央行何时升息，都将远遭遇欧洲央行，”荷兰合作银行的高级汇市策略师Jane Foley表示。

“今年稍早支撑欧元的因素之一是资金流入欧元区二线公债。这一趋势目前可能已经开始逆转，这对欧元不利。”