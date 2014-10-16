欧洲汇市：英镑兑欧元从五周低位反弹，因欧元区债务忧虑打压欧元

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透伦敦10月16日 - 英镑兑欧元周四从五周低位反弹，整日走势振荡，因对欧元区重陷债务危机的忧虑不断增加，促使投资者卖出欧元。
金融市场连续第二天呈现恐慌性交易，各大市场均大幅震荡。南欧“二线”公债遭抛售，因投资者担忧希腊政府摇摇欲坠，拖累欧元兑日圆跌至11个月新低。
稍早公布的数据显示，欧元区通胀9月降至五年来最低，加重了欧洲央行进一步放宽政策，以提振成长并抗击通胀威胁的压力。
一个月欧元/英镑隐含波动率攀升至6.875%，为四周前苏格兰独立公投结束后以来最高。
欧元兑英镑 下跌0.5%，报0.79765英镑，从周三触及的五周高位回落。当日，疲弱的英国就业和通胀数据导致英国央行升息时机的预期被推后，欧元因此受到支撑。
“很显然，英国经济表现远胜欧元区，因此，无论英国央行何时升息，都将远遭遇欧洲央行，”荷兰合作银行的高级汇市策略师Jane Foley表示。
“今年稍早支撑欧元的因素之一是资金流入欧元区二线公债。这一趋势目前可能已经开始逆转，这对欧元不利。”
英镑兑美元 也勉力守在周三触及的11个月低位之上，日内上扬0.2%，报1.6055美元。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。