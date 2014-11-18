欧洲金融市场：英国10月CPI涨幅略为走高，提振英镑上涨

路透伦敦11月18日 - 英镑兑美元周二微涨至日内高点，此前英国公布的数据显示，10月消费者物价指数(CPI)涨幅小幅升高，给原本预期数据走软的各金融市场一些宽慰。

英国10月CPI较前月上升0.1%；较上年同期上升1.3%，符合预估。

数据公布后，英镑兑美元 由之前的1.5648美元上涨至1.5669。欧元兑英镑 削减涨幅，报0.7981英镑，日内上涨0.2%。

英债期货 上涨3个跳动点，至日高116.84，稍后回落至116.76左右，日内上涨26个跳动点。(完)

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