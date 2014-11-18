欧洲金融市场：英国10月CPI涨幅略为走高，提振英镑上涨

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透伦敦11月18日 - 英镑兑美元周二微涨至日内高点，此前英国公布的数据显示，10月消费者物价指数(CPI)涨幅小幅升高，给原本预期数据走软的各金融市场一些宽慰。
英国10月CPI较前月上升0.1%；较上年同期上升1.3%，符合预估。
数据公布后，英镑兑美元 由之前的1.5648美元上涨至1.5669。欧元兑英镑 削减涨幅，报0.7981英镑，日内上涨0.2%。
英债期货 上涨3个跳动点，至日高116.84，稍后回落至116.76左右，日内上涨26个跳动点。(完)
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(编译 李春喜 审校)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。