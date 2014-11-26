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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 17:53 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元触及日低，因数据显示英国企业投资意外下降

路透伦敦11月26日 - 英镑兑美元 触及盘中低点，此前数据显示英国第三季企业投资意外下降。

英镑下跌0.2%至1.5680美元，数据公布前报1.5706美元。(完)
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