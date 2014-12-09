欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，受英国工业生产下滑打击

路透伦敦12月9日 - 英镑兑欧元周二跌幅超过0.5%，此前公布的工业和制造业数据疲软，令前景更加黯淡，势将阻碍明年升息。

英国国家统计局周二公布，10月工业生产较前月下滑0.1%，制造业产出则减少0.7%，因受到电脑、电子产品和光学产品产出大幅下降的拖累。

该数据令投资者益发预期，英国利率可能在很长时间内维持在低位。投资者预计英国央行暂时不会升息，直到明年末或者2016年初。

英镑兑美元 反弹，收盘上涨0.33%至1.5705美元。不过英镑兑欧元 下跌0.6%，至0.7915英镑。

“经济面持续令人失望，明年将大选之际政治方面存在不确定性，没人喜欢，”纽约梅隆银行分析师Neil Mellor称。

“英镑兑欧元将继续下跌，很大程度上与布仓状况有关。做空(欧元)的人这么多，使做空英镑的空间比做空欧元大，”他称。

“人们也很想在可以的时候锁定获利。这个原因更加准确，因为对于很多人来说相当好的这一年接近年底。”

Maher还称，由于今天缺少其他重大数据，市场对这项数据的关注可能又高于平常。

“市场一直试图进一步推后英国升息预期，但似乎即便如此，我们仍得到令人失望的数据，被迫将预期推后更远，”汇丰外汇策略师Daragh Maher表示。(完)

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