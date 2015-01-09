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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 17:48 BJT

欧洲汇市：英镑下滑，此前英国工业生产数据逊于预期

英镑兑美元 从数据公布之前的1.5145美元左右降至1.5132美元，日内仍然上涨0.3%。英镑兑美元本周稍早曾触及18个月低位1.5034美元，因投资者推后英国央行的预期升息时间。

欧元兑英镑 下跌0.1%，报0.7806英镑，数据公布前报0.7799英镑。(完)

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