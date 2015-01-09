欧洲汇市：美国就业数据带动英镑反弹，但本周英镑走势艰困

标题新闻：4月ECB购买德债较计划允许规模低约4亿欧元，表明德债供应短缺，或促使央行缩减购债
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路透伦敦1月9日 - 英镑兑美元周五反弹，重回1.51美元之上，因在美国公布非农就业报告显示尽管就业增长强劲，但没有出现薪资上升后，美元全面下滑。
伦敦汇市尾盘，英镑兑美元上扬0.5%，报1.5157美元，兑欧元升0.1%，报0.7809英镑。但本周英镑兑美元跌逾1%，英镑贸易加权指数下滑约0.7%。
“英镑近来一直处于防守态势，但在数据公布前也试探性的反弹。”KBC分析师在给客户的报告中写道，“看来人气略有改善。”
今年年初以来，英镑基调紧张，投资人担心英国和欧元区的经济成长前景。
周五稍早公布的数据显示英国工业生产和建筑业进一步丧失动能，巩固了有关经济增长正在放缓的看法。
英国国家经济社会研究院(NIESR)表示，去年第四季经济成长放缓至0.6%，同民间分析师预估的基本一致。
NIESR计算，去年全年经济成长2.6%，高于2013年的1.7%，且为2008年金融危机以来最高，但远低于英国央行和分析师的全年经济成长预估值。(完)
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路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
美国商务部周二公布，美国3月趸售库存较前月增加0.2%，预估为减少0.1%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月)