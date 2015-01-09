欧洲汇市：美国就业数据带动英镑反弹，但本周英镑走势艰困

路透伦敦1月9日 - 英镑兑美元周五反弹，重回1.51美元之上，因在美国公布非农就业报告显示尽管就业增长强劲，但没有出现薪资上升后，美元全面下滑。

伦敦汇市尾盘，英镑兑美元上扬0.5%，报1.5157美元，兑欧元升0.1%，报0.7809英镑。但本周英镑兑美元跌逾1%，英镑贸易加权指数下滑约0.7%。

“英镑近来一直处于防守态势，但在数据公布前也试探性的反弹。”KBC分析师在给客户的报告中写道，“看来人气略有改善。”

今年年初以来，英镑基调紧张，投资人担心英国和欧元区的经济成长前景。

周五稍早公布的数据显示英国工业生产和建筑业进一步丧失动能，巩固了有关经济增长正在放缓的看法。

英国国家经济社会研究院(NIESR)表示，去年第四季经济成长放缓至0.6%，同民间分析师预估的基本一致。

NIESR计算，去年全年经济成长2.6%，高于2013年的1.7%，且为2008年金融危机以来最高，但远低于英国央行和分析师的全年经济成长预估值。(完)

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