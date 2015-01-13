欧洲汇市：英镑兑美元下跌，因英国通胀数据触及2000年以来最低

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦1月13日 - 英镑周二下跌，此前数据显示英国12月通胀率重挫至逾14年最低，英国央行近期全无开始升息压力。
英国12月消费者物价年增率跌至2000年5月以来最低，进一步减轻消费者经济压力，也让英国央行没有很快升息的压力。
这令人预期，英国央行将一直等到进入2016年很长时间才会升息。过去六个月市场对升息时间预期大幅变化，去年夏天很多人预期2014年底升息 。
数据公布后，英镑兑美元 跌至日低1.5077，公布前为约1.5115。该货币对最新报1.5096美元，日内下跌0.5%，接近上周触及的18个月低位1.5034美元。
“很明显，我们看到的是非常严重的通胀下降压力...这意味着英国央行将无需急于升息，”Rabobank资深外汇分析师Jane Foley称。“英国是否走近通缩的漩涡？我想现在就这么严重担忧为时过早。”
英镑兑欧元 小幅下跌0.2%，至0.7810英镑。(完)
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路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。
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