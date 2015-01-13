欧洲汇市：英镑兑美元下跌，因英国通胀数据触及2000年以来最低

路透伦敦1月13日 - 英镑周二下跌，此前数据显示英国12月通胀率重挫至逾14年最低，英国央行近期全无开始升息压力。

英国12月消费者物价年增率跌至2000年5月以来最低，进一步减轻消费者经济压力，也让英国央行没有很快升息的压力。

这令人预期，英国央行将一直等到进入2016年很长时间才会升息。过去六个月市场对升息时间预期大幅变化，去年夏天很多人预期2014年底升息 。

数据公布后，英镑兑美元 跌至日低1.5077，公布前为约1.5115。该货币对最新报1.5096美元，日内下跌0.5%，接近上周触及的18个月低位1.5034美元。

“很明显，我们看到的是非常严重的通胀下降压力...这意味着英国央行将无需急于升息，”Rabobank资深外汇分析师Jane Foley称。“英国是否走近通缩的漩涡？我想现在就这么严重担忧为时过早。”

英镑兑欧元 小幅下跌0.2%，至0.7810英镑。(完)

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