欧洲汇市：英镑兑美元持稳，通胀数据传递出的讯息有好有坏

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦1月13日 - 英镑周二持涨，尽管周二公布的一轮经济数据利空，但核心通胀数据略有改善，凸显英国经济表现仍强于欧洲大部分地区。
欧元兑美元大跌约0.5%，至九年低点，英镑兑美元 则小幅收高，报1.5186美元，较上周触及的18个月低点1.5034美元高逾1美分。
英镑兑欧元 升0.4%，报0.7765英镑，逼近本月稍早触及的2008年金融危机以来最高位。
但鲜有迹象显示英镑走势获得更普遍的认可。对英国5月大选前经济放缓的担忧拖累英镑今年年初以来下滑。
今日英国公布零售销售大跌以至12月消费者通胀仅剩0.5%后，英镑起初下滑，但投资人从核心通胀按年升1.3%中获得安抚，带动英镑反弹。
英国债市推迟英国升息预期，10年期英债较可比德债 利差降至约一年最低的104.4个基点。
20年期英债 和30年期英债 在数据公布后触及纪录新低2.072%和2.250%。
市场现预期，英国央行将一直等到进入2016年很长时间才会升息。过去六个月市场对升息时间预期大幅变化，去年夏天很多人预期2014年底升息 。
“很明显，我们看到的是非常严重的通胀下降压力...这意味着英国央行将毋须急于升息，”Rabobank资深外汇分析师Jane Foley称。“英国是否走近通缩的漩涡？我想现在就这么严重担忧为时过早。”(完)
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路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。
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