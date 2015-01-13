欧洲汇市：英镑兑美元持稳，通胀数据传递出的讯息有好有坏

路透伦敦1月13日 - 英镑周二持涨，尽管周二公布的一轮经济数据利空，但核心通胀数据略有改善，凸显英国经济表现仍强于欧洲大部分地区。

欧元兑美元大跌约0.5%，至九年低点，英镑兑美元 则小幅收高，报1.5186美元，较上周触及的18个月低点1.5034美元高逾1美分。

英镑兑欧元 升0.4%，报0.7765英镑，逼近本月稍早触及的2008年金融危机以来最高位。

但鲜有迹象显示英镑走势获得更普遍的认可。对英国5月大选前经济放缓的担忧拖累英镑今年年初以来下滑。

今日英国公布零售销售大跌以至12月消费者通胀仅剩0.5%后，英镑起初下滑，但投资人从核心通胀按年升1.3%中获得安抚，带动英镑反弹。

英国债市推迟英国升息预期，10年期英债较可比德债 利差降至约一年最低的104.4个基点。

20年期英债 和30年期英债 在数据公布后触及纪录新低2.072%和2.250%。

市场现预期，英国央行将一直等到进入2016年很长时间才会升息。过去六个月市场对升息时间预期大幅变化，去年夏天很多人预期2014年底升息 。

“很明显，我们看到的是非常严重的通胀下降压力...这意味着英国央行将毋须急于升息，”Rabobank资深外汇分析师Jane Foley称。“英国是否走近通缩的漩涡？我想现在就这么严重担忧为时过早。”(完)

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