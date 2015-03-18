欧洲汇市：英镑/美元触及五年低点，因英国央行警告英镑走强对通胀的冲击

欧元债市：南欧公债跑输，市场焦点从马克龙获胜转到欧洲央行
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
路透伦敦3月18日 - 英镑兑美元周三触及五年低点，此前英国央行警告英镑普遍走强对英国通胀的冲击。
英国财政大臣欧思邦在其预算声明中上调经济成长预估，并下调未来税收后，英镑获得小幅提振。
1625GMT，英镑兑美元 仍跌0.4%，报1.4687美元，接近稍早触及的低点1.4635美元，因英国央行对通胀的警告促使投资人推后对英国升息时间的预期。
英国央行公布的3月会议记录显示，决策者认为存在英镑进一步升值的风险，从而拉长通胀低于目标的时间。
在英国央行2月和3月会议之间，英镑大涨，英镑贸易加权指数 升约3%，触及六年半高位，因在欧洲央行宣布逾1万亿欧元购债计划后，投资人抛售欧元。
英镑也受到就业市场数据拖累。尽管英国1月就业人数增至纪录高位，但薪资增幅放缓。该数据是英国央行考虑升息时的重要关注数据。
英镑兑欧元 跌0.8%，报0.72385英镑的约两周最低，但仍接近上周触及的七年高位0.70145英镑。
交易商目前聚焦美联储周三稍晚将发布的货币政策声明。（完）
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。