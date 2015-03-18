版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 19日 星期四 01:15 BJT

欧洲汇市：英镑/美元触及五年低点，因英国央行警告英镑走强对通胀的冲击

路透伦敦3月18日 - 英镑兑美元周三触及五年低点，此前英国央行警告英镑普遍走强对英国通胀的冲击。

英国财政大臣欧思邦在其预算声明中上调经济成长预估，并下调未来税收后，英镑获得小幅提振。

1625GMT，英镑兑美元 仍跌0.4%，报1.4687美元，接近稍早触及的低点1.4635美元，因英国央行对通胀的警告促使投资人推后对英国升息时间的预期。

英国央行公布的3月会议记录显示，决策者认为存在英镑进一步升值的风险，从而拉长通胀低于目标的时间。

在英国央行2月和3月会议之间，英镑大涨，英镑贸易加权指数 升约3%，触及六年半高位，因在欧洲央行宣布逾1万亿欧元购债计划后，投资人抛售欧元。

英镑也受到就业市场数据拖累。尽管英国1月就业人数增至纪录高位，但薪资增幅放缓。该数据是英国央行考虑升息时的重要关注数据。

英镑兑欧元 跌0.8%，报0.72385英镑的约两周最低，但仍接近上周触及的七年高位0.70145英镑。

交易商目前聚焦美联储周三稍晚将发布的货币政策声明。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐