欧洲汇市：英镑兑美元回落，昨日曾创五年半最大涨幅

英镑兑欧元 上涨逾1%，报0.71715英镑，接近上周所及的七年高点0.70145英镑，当时欧洲央行开始规模为1.1万亿欧元的购债计划。

“欧洲央行的政策压低了欧洲资产的收益率，这掩盖了英国大选前的紧张，”荷兰合作银行驻伦敦资深外汇策略师Jane Foley表示。“随着大选临近，我们会看到这将影响到英镑汇率。”

英国将在5月举行议会大选，最新的民意调查显示可能出现议会僵局，任何一个党派都无法独立组建政府。

“英镑遭抛售的另一个原因是...薪资数据疲弱和英国央行会议记录立场偏向温和，会议纪录提到英镑走坚可能影响利率。”

在最新的会议记录中，英国央行指出，英镑走强可能降低通胀率。这使得投资者将央行升息预期推后至明年第二季。(完)

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