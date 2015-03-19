欧洲汇市：英镑兑美元回落，昨日曾创五年半最大涨幅

美国各类经济指标总览--2017/1/23
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
英镑兑欧元 上涨逾1%，报0.71715英镑，接近上周所及的七年高点0.70145英镑，当时欧洲央行开始规模为1.1万亿欧元的购债计划。
“欧洲央行的政策压低了欧洲资产的收益率，这掩盖了英国大选前的紧张，”荷兰合作银行驻伦敦资深外汇策略师Jane Foley表示。“随着大选临近，我们会看到这将影响到英镑汇率。”
英国将在5月举行议会大选，最新的民意调查显示可能出现议会僵局，任何一个党派都无法独立组建政府。
“英镑遭抛售的另一个原因是...薪资数据疲弱和英国央行会议记录立场偏向温和，会议纪录提到英镑走坚可能影响利率。”
在最新的会议记录中，英国央行指出，英镑走强可能降低通胀率。这使得投资者将央行升息预期推后至明年第二季。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云/李春喜; 审校 蔡美珍)
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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