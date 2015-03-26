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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 17:52 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元和欧元上扬，因英国零售数据好于预期

路透伦敦3月26日 - 英镑周四兑美元涨至一周高点，兑欧元也触及日高，因此此前英国公布的零售销售数据好于预期。

英国统计局周四公布，2月零售销售较前月增长0.7%，较上年同期增长5.7%，市场预估分别为增长0.4%和增长4.7%。

英镑兑美元涨至1.4995，为3月19日以来最高，日内上涨0.75%；数据公布前报1.4965。

欧元兑英镑 跌至日低0.73565英镑，数据公布前报0.7375。(完)

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