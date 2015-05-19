欧洲汇市：英镑回落至1.56美元以下，数据显示英国消费物价下跌

重温稿-美国股市：逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
英国4月消费者物价指数(CPI)同比下滑0.1%，提升了英国央行一直到明年都将维持利率不变的预期。此前市场预期CPI较上年同期持平。
“数据非常令人失望，肯定对英镑利空，”法国兴业银行驻伦敦策略师Alvin Tan表示。
“不过今天上午受冲击最大的是欧元，某种程度上英镑只是这个冲击的一个反映，不过CPI数据也加剧了英镑的疲弱之势。”
数据公布后，英国公债期货 涨幅扩大超过10个跳动点至日高117.93，日内大涨81个跳动点。
数据公布后英镑兑欧元也下跌，然而英镑兑欧元先前上涨，回跌幅度尚不足以全部抹消先前涨幅，英镑兑欧元 日内仍上涨近0.5%至0.72英镑；0954 GMT时，英镑兑美元 跌0.8%，报1.5536。
整体而言，英国经济前景仍好于对其他欧洲国家的预期，本周稍晚将公布的零售销售数据可能使焦点再转向这个方向。(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛/李春喜; 审校 高琦/艾茂林)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 94 1月24日(二) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.4 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.6% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 顺差2,700 顺差1,5