欧洲汇市：英镑回落至1.56美元以下，数据显示英国消费物价下跌

英国4月消费者物价指数(CPI)同比下滑0.1%，提升了英国央行一直到明年都将维持利率不变的预期。此前市场预期CPI较上年同期持平。

“数据非常令人失望，肯定对英镑利空，”法国兴业银行驻伦敦策略师Alvin Tan表示。

“不过今天上午受冲击最大的是欧元，某种程度上英镑只是这个冲击的一个反映，不过CPI数据也加剧了英镑的疲弱之势。”

数据公布后，英国公债期货 涨幅扩大超过10个跳动点至日高117.93，日内大涨81个跳动点。

数据公布后英镑兑欧元也下跌，然而英镑兑欧元先前上涨，回跌幅度尚不足以全部抹消先前涨幅，英镑兑欧元 日内仍上涨近0.5%至0.72英镑；0954 GMT时，英镑兑美元 跌0.8%，报1.5536。

整体而言，英国经济前景仍好于对其他欧洲国家的预期，本周稍晚将公布的零售销售数据可能使焦点再转向这个方向。(完)

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