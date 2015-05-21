欧洲汇市：英镑兑欧元与美元走强，受英国零售销售好于预估推升

路透伦敦5月21日 - 英镑兑欧元周四触及两个月高点，兑美元也收复本周大量失地，此前数据显示4月英国零售销售上扬远较预期强劲。

英镑之前遭受重创，受英国4月通胀自1960年代以来首度下滑至负值的消息打击。但零售销售数据缓解了第一季英国经济放缓可能开启一段长时间疲弱的担忧。

英国统计局周四公布，4月零售销售较前月上涨1.2%，较上年同期增长4.7%。预估分别为增长0.4%和3.8%。按月涨幅创下11月以来最高。

欧洲汇市尾盘，英镑兑美元 涨逾0.8%，报1.5665美元，英镑兑欧元 升约0.5%至0.7097英镑。

“随着冬季沉闷期后楼市近期出现反弹、消费者信心也升至多年高位，有很好的理由对消费者支出前景感到乐观。”HiFX分析师Andy Scott表示。

他表示，投资人越来越相信美联储可能要等到明年才升息，这可能带动英镑兑美元升穿1.60美元。但兑欧元，他表示，英镑要取得进一步进展有困难，因欧元区经济在今年下半年将开始复苏。

法国巴黎银行策略师在研究报告中称，“尽管(英国)CPI数据疲弱，但欧元/英镑本周持续下跌，暗示市场目前更倾向于重新建立欧元空仓，我们预计将在欧元/英镑反弹时看到抛盘。”(完)

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