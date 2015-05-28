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市场报道 | 2015年 5月 28日 星期四 18:34 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，受累于对经济增长和贸易状况的担忧

“第一季进口颇多，而且出口表现不好，这对英镑不利，”伦敦一家国际性银行的资深交易员表示。

“ 最终英国有大量双赤字，而欧元区有大量经常帐顺差。如果希腊问题得到解决，我可能会买入欧元/英镑。”

0930GMT，英镑兑欧元 下跌近0.5%，报0.7138，为一周来最低。

英镑兑美元 还触及日低1.5326，日内下跌0.1%。

未来英国还将面临是否留在欧盟的问题，这对投资和经济增长构成潜在威胁，不过分析师称还没有对英镑造成太大打击。(完)

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