欧洲汇市：英镑下跌，受累于对经济增长和贸易状况的担忧

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
“第一季进口颇多，而且出口表现不好，这对英镑不利，”伦敦一家国际性银行的资深交易员表示。
“ 最终英国有大量双赤字，而欧元区有大量经常帐顺差。如果希腊问题得到解决，我可能会买入欧元/英镑。”
0930GMT，英镑兑欧元 下跌近0.5%，报0.7138，为一周来最低。
英镑兑美元 还触及日低1.5326，日内下跌0.1%。
未来英国还将面临是否留在欧盟的问题，这对投资和经济增长构成潜在威胁，不过分析师称还没有对英镑造成太大打击。(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞/李春喜 审校 艾茂林/龚芳)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。