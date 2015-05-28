欧洲汇市：英镑兑美元跌至三周低点，受累于对经济增长和贸易状况的担忧

路透伦敦5月28日 - 英镑周四下跌，此前公布的数据确认第一季国内生产总值(GDP)为较前季增长0.3%，令那些此前预计数据更高的人士颇为失望。

自从首相卡梅伦所在的保守党意外赢得大选后，英镑已经上涨约三周。现在英镑走势似乎主要受外部因素影响，比如美元长达一年时间涨势和欧元区问题等。

但英国数据让一些投资者担忧，进口激增导致英国净贸易状况恶化。目前英国已经面临大规模经常帐赤字。

“像我们一样，货币政策委员会原本预计首季经济成长初估值将被上修，但净贸易数据疲弱是一个无法忽视的不利因素，”RBC Capital高级分析师Sam Hill表示。

他还表示，英镑强劲可能拖累经济成长，并令英国央行推迟升息。上周英镑贸易加权指数触及七年高位。

英镑兑美元 跌0.5%，报1.5260美元的5月8日来最低。欧元兑英镑 升约0.5%，报0.7138英镑，为一周最高。

未来英国还将面临是否留在欧盟的问题，这对投资和经济增长构成潜在威胁，不过分析师称还没有对英镑造成太大打击。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价