欧洲汇市：英镑兑美元升至一个月高位，受英国薪资增速上扬激励

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
周三公布英国央行货币政策委员会(MPC)6月3日结束的会议纪录，显示九名成员一致投票支持维持于0.5%不变，虽然结果与前几个月相同，但两名成员形容，他们是以些微差距投下支持票。
英镑兑美元 由数据和央行会议记录公布前的大约1.5677美元上涨0.5%，至一个月高点1.5735。
欧元兑英镑 则进一步下跌，由之前的0.7197跌至0.71615，为6月1日以来的低点。
“薪资上涨是个很好的迹象，表明在连续五年实质薪资下降之后，状况开始正常化，员工敢于要求加薪，”HiFX的助理主管Andy Scott表示。
“英镑兑美元涨至一个月高点1.57上方，兑欧元涨至三周高点。”(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/李春喜 审校 龚芳)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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