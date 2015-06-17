欧洲汇市：英镑兑美元升至一个月高位，受英国薪资增速上扬激励

周三公布英国央行货币政策委员会(MPC)6月3日结束的会议纪录，显示九名成员一致投票支持维持于0.5%不变，虽然结果与前几个月相同，但两名成员形容，他们是以些微差距投下支持票。

英镑兑美元 由数据和央行会议记录公布前的大约1.5677美元上涨0.5%，至一个月高点1.5735。

欧元兑英镑 则进一步下跌，由之前的0.7197跌至0.71615，为6月1日以来的低点。

“薪资上涨是个很好的迹象，表明在连续五年实质薪资下降之后，状况开始正常化，员工敢于要求加薪，”HiFX的助理主管Andy Scott表示。

“英镑兑美元涨至一个月高点1.57上方，兑欧元涨至三周高点。”(完)

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