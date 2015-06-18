欧洲汇市：英镑触及七年高位，因美联储声明拖累美元走软

* 英镑贸易加权指数触及2008年7月以来最高

* 薪资数据和英国央行官员讲话提振英镑

* 策略师称英镑还具备避险货币功能

路透伦敦6月18日 - 英镑贸易加权指数周四触及七年高位，因投资人将英国开始升息时间的预期提前。

英镑兑美元 自周三上午以来已劲升近2%，受英国薪资数据及英国央行官员谈话提振。数据显示英国4月薪资增速为近四年来最快，而英国央行一决策者则对利率发表鹰派评论。

英国公布零售销售数据后，英镑兑美元周四触及七个月高位1.5930美元。虽然数据显示5月增速大幅放缓，但按月增幅仍略好于预期。

美联储周三晚间发布稍显谨慎的声明，令原本预计联储将明确暗示升息时点的投资人大失所望，拖累美元汇价，进而扶助英镑走势。

美国通胀攀升也未能扭转美元的颓势，1422 GMT，英镑兑美元 上扬0.4%，报1.5896美元。

“事实上投资人并未多加关注英镑，因为焦点全都放在美联储身上，”法国巴黎银行汇率策略师Michael Sneyd表示。

“昨天的薪资数据重燃英国央行将不得不在短期内升息的预期，因闲置产能规模开始缩减。”

Sneyd补充道，投资人目前预计英国央行将于5月开始升息，周三薪资数据出炉前的预估为8月。法国巴黎银行预期首度升息时点将在2月。

英镑贸易加权指数 盘中升至93.1，为2008年7月以来高位。英镑兑欧元 回落0.2%，报0.7171英镑。

英国央行货币政策委员福布斯在周三晚间表示，由于薪资增长继续加快，接下来的利率走向应该是向上，而且会在“不远的将来”出现。(完)