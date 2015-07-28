欧洲汇市：英镑升穿1.56美元，因数据显示英国第二季成长加速

路透伦敦7月28日 - 英镑兑美元和欧元周二上扬，稍早公布的数据显示第二季英国经济增速加快，支撑了对于英国央行未来几个月将开始加息的预期。

英国国家统计局周二公布的初值数据显示，4-6月当季国内生产总值(GDP)成长0.7%，符合分析师的预估，第一季的增幅为0.4%。第二季GDP按年增长2.6%，也与预期一致。

英镑兑美元 攀升至1.5618美元，日内上扬0.3%，数据公布前在1.5535美元左右交投。美元也因美国7月消费者信心数据不及预期而受创。目前市场焦点转向将于周三结束的美国联邦储备理事会(FED/美联储)为期两天的政策会议。

欧元兑英镑 扩大跌幅，至0.7086英镑，英国数据公布前为0.7122英镑。

UFX.com的董事总经理Dennis de Jong说：“稳步增长意味着生活水准提高，围绕希腊的担忧终于开始消退，促使卡尼加息的因素较前月增加。”

“不过英镑走强可能会影响制造业和出口。对于卡尼来说利率决策将是一个继续寻找平衡的过程。”

利率互换市场消化的1月加息的可能性，基本与近期卡尼的讲话相符。后者表示首次加息可能在年底前后。

下周英国央行将召开会议，预计不会有利率变动决定，不过投票情况可能显示MPC内部会出现今年以来的首次分歧。

下个月初英国央行还将公布季度通胀报告。(完)

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