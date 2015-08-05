欧洲汇市：英镑上扬，市场关注“超级星期四”出炉的英国央行报告

路透伦敦8月5日 - 英镑周三兑美元和欧元走强，因市场押注英国央行“超级星期四”公布的多份报告将暗示更接近升息。

下午伦敦汇市交易中主要的驱动因素是拖累美元表现的美国民间就业数据，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下月升息的可能性。

但很多市场注意力集中在英国央行将要公布的会议记录上，可能显示央行政策委员会内部首次出现分歧，打破一致支持保持利率不变的状态。

“英镑以明显的优势跑赢，可能与明日将公布的报告有关，”巴克莱驻伦敦的策略师Hamish Pepper表示。

“可能总体来看，英国央行公布的报告中支撑英镑的因素占上风。”

Pepper表示，预计英国央行将在通胀报告中上修更长期通胀预期也扶助支撑英镑，但他强调称，总而言之，他、巴克莱和整体市场仍认为利率将保持不变直至明年。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周二的讲话提振了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早在9月加息的预期，推动英镑兑美元 下跌约1美分。

但周三公布的美国民间就业数据却给上述预期泼冷水，1536 GMT，英镑 收复昨日深跌录得的失地，上扬0.3%，报1.5610美元。

英镑兑欧元 也上扬0.3%，触及两周高位0.6955英镑，逼近7月触及的逾七周高位。