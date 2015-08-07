欧洲汇市：英镑兑美元触及四周低点，因英国央行政策前景蒙尘

路透伦敦8月7日 - 英镑兑美元周五跌至四周低点，势将创5月底来最大周度跌幅，因市场对英国央行加息时间的预期被推迟到2016年第一季度。

美国今日公布的就业数据大致符合预期，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍有可能在9月升息，美元受到提振。数据公布后，美元指数 升至近四个月高位98.334。

“在周四英国央行的消息令许多多头失望后，市场仍在出脱英镑多头仓位。”一伦敦现汇交易员表示。

周四的英国央行会议纪要显示，在8月份的会议上仅一位委员投票支持升息。该行还告诫称，强势英镑及能源价格疲软或使低通胀持续至明年。

瑞银集团分析师原先预言11月升息，但如今已经推迟至2月，金融市场价格的反应也显示预期已经推迟至2月升息。

英镑兑美元 跌0.4%，报1.5439美元，为7月10日来最低，兑欧元 则是持平于0.7035英镑，并未对英国贸易逆差扩大的数据做出太大反应。

英镑贸易加权汇率 持稳于93.9，本周稍早一度触及七年半高点。英镑贸易加权汇率自2013年3月以来已经上涨20%，英国央行总裁卡尼称这样的涨幅是英国通胀仍旧不兴的原因之一。

三菱东京日联银行全球市场研究欧洲主管Derek Halpenny表示，“首次升息时点已近的讯息相当明确，但是确切时点却仍旧混沌不明。”

“显然商品价格下滑，以及上次通胀报告公布以来英镑升值3.5%，足以让英国央行对于首度升息时机保持非常谨慎态度。”(完)

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