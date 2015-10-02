欧洲汇市：英镑兑美元上涨但兑欧元下跌，此前美国公布疲弱的就业数据

路透伦敦10月2日 - 英镑兑美元周五在美国公布疲弱的就业数据后尽数夺回本周录得的微幅跌幅，但不佳的美国数据给本已疲弱的全球经济前景一个新的打击，也令英镑兑欧元承压，下周料将继续下挫。

英镑和美元都是一些发达国家央行可能最终将开始升息预期的主要受益者。

但在疲弱的美国就业数据公布后，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会等到2016年才升息，而不是像许多人预计的在今年12月，市场对英国央行升息的预期也推迟至明年底。

英镑兑欧元跌0.3%，报0.7412英镑，汇价部分体现了上述预期。

“所有的理据都指向(英国)央行将维持现有利率，所以欧元兑英镑不会下跌。”纽约梅隆银行驻伦敦的策略师Neil Mellor称。

英镑兑美元重回周一盘中高位，但大部分时间交投在自5月议会选举至今的区间的底部。

1500 GMT，英镑兑美元 涨0.5%，报1.5204美元，低于美国就业数据公布后曾短暂触及的1.5238美元高位。

美国劳工部周五公布，9月非农就业岗位增长142,000个，8月数据大幅下修至增长136,000个岗位。

英镑利率市场预计英国央行首次升息时点为2016年底，隔夜银行同业平均利率 消化升息时间将为从现在的一年后，早些时候预期在2016年中。

“欧元兑英镑交投在自2月以来的0.68-0.74英镑盘整区间的顶部。”法国兴业银行的分析师称。

“欧元上周从0.72英镑反弹后，再次在0.7420/40面临阻力，欧元在5月和8月两次测试该阻力位，本周的汇价走势暗示欧元兑英镑可能会返回其区间内。”(完)

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