欧洲汇市: 英镑兑欧元脱离低位,但兑美元走弱

"我们预计欧元兑英镑料在0.80英镑获得稳固支撑,因为欧元区的问题目前并不是最紧迫的事情."基金管理机构RWC Capital的绝对收益与货币部门主管RWC Capital表示.

今年欧元兑英镑已经下跌逾2%,因为对欧债问题寻求避险的投资者大举买入顶级顶评级的英国公债.

不过最近几个月资金流入在减弱,因为欧元区形势出现改善,该地区又出现了资金回流.欧洲央行要购买二线国家公债的承诺起到作用,使投机客最近几周削减了欧元的放空仓位.

英镑兑美元 微跌,报1.6160美元;交易商称,如果美国未达成避免财政悬崖的协议,英镑可能进一步走软.

分析师担忧美国债务谈判对英镑的影响可能盖过即将公布的英国数据,本周英国将公布制造业、建筑业和服务业的采购经理人指数(PMI).虽然制造业活动料持稳,服务业和建筑业预计仅出现小幅改善.(完)

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