欧洲汇市: 英镑兑美元触及16个月高位,受美国达成预算协议激励

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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1034GMT,英镑/美元 报1.6294美元,上涨0.28%,但脱离在亚洲交易中触及的1.6380,该水准为2011年8月以来高点.
交易商表示,英镑大幅走高得益于假日交投清淡.一些人认为,英镑可能难以重返今日高点.
美国达成协议避免了"财政悬崖",那些通常会因为全球经济成长预期而获益的货币更加受到青睐,其中也包括英镑.
一些分析师警告称,市场的乐观情绪并不长久.虽然避免了对几乎所有美国家庭普遍加税的威胁,但1,090亿美元节支举措只是推迟了两个月而已.
欧元/英镑 最新报0.81305英镑,微涨0.07%,自周一触及的两周低点0.81045反弹.(完)
(编译/审校 艾茂林/郑茵)
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* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月14日(周五)及4月17日(周一)因公共假期休市，4月18日(周二)将恢复交易。 在此期间中国金融市场正常开市。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com