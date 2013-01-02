欧洲汇市: 英镑兑美元触及16个月高位,受美国达成预算协议激励

1034GMT,英镑/美元 报1.6294美元,上涨0.28%,但脱离在亚洲交易中触及的1.6380,该水准为2011年8月以来高点.

交易商表示,英镑大幅走高得益于假日交投清淡.一些人认为,英镑可能难以重返今日高点.

美国达成协议避免了"财政悬崖",那些通常会因为全球经济成长预期而获益的货币更加受到青睐,其中也包括英镑.

一些分析师警告称,市场的乐观情绪并不长久.虽然避免了对几乎所有美国家庭普遍加税的威胁,但1,090亿美元节支举措只是推迟了两个月而已.

欧元/英镑 最新报0.81305英镑,微涨0.07%,自周一触及的两周低点0.81045反弹.(完)