欧洲汇市: 英镑在美国达成财政悬崖协议后走强,但对英国的忧虑犹存

* 美国预算协议扶助推动英镑兑美元升至16个月高位

* 英镑贸易加权指数攀升至两个月高位

* 但涨幅受限,因市场对英国经济脆弱表现持谨态度

* 英国制造业PMI指数触及15个月最高,英镑对此反应甚微

路透伦敦1月2日 - 英镑兑美元周三走强,因美国议员达成协议,避免大规模增收减支举措的实施,但对英国经济前景的谨慎情绪使英镑从亚洲时段触及的16个月高位回落.

英镑兑美元 最新上扬0.3%,报1.6294美元,脱离稍早触及的峰值1.6380美元,此为去年8月底以来最高.

英镑/美元强势扶助英镑贸易加权指数 攀升至两个月高位84.2.

但交易商表示,包括寻求对冲其外汇敞口的英国进口商在内的中期投资者在1.63美元之上抛售英镑的意愿很强烈.

"英镑涨势遭遇中期卖盘,因英国的长期基本面不确定...对于很多长期企业账户而言,1.63美元之上是极具吸引力的卖出水准,"苏格兰皇家银行的汇市策略师Paul Robson表示.

交易商称,他们注意到在这些水平,英国企业的卖兴高涨.

数据显示,英国12月制造业采购经理指数从11月的49.2攀升至51.4,远高于50的荣枯分水岭,且超分析师预期的49.1.

但英镑对此反应甚微,数据未能推动英镑兑欧元走强.英镑/欧元 小升0.15%,报0.8133英镑,高于周一触及的两周低位0.81045英镑.

近期公布的其他数据显示,英国经济仍面临问题,零售销售和公共借款数据疲弱,周四和周五英国还将公布建筑业和服务业PMI指数.

美国达成财政悬崖协议引发对英镑等因全球经济成长而受益的货币的胃纳.

但部分分析师警告称,市场的乐观情绪持续的时间可能不长.尽管诸如增税等对几乎所有美国家庭造成即刻影响的举措被避免,但1,090亿美元的减支举措的实施仅被推迟了两个月.