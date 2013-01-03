欧洲汇市: 英镑兑欧元上涨,前日PMI数据影响继续发酵

英国12月建筑业PMI将于0930GMT公布,周五则将有更重要服务业PMI出炉.预期两个数据都将显示出些微改善,所以如果公布的报告令人失望,则英镑料将回吐涨幅.

欧元/英镑 下跌0.1%至0.81英镑,远低于八个月高位0.8225,近期支撑落在55日移动均线切入位0.8086.

"我们预计欧元/英镑将逐渐滑向0.80水准."Caxton FX的外汇分析师Richard Driver说道."英国制造业数据表现良好,但如果建筑业和服务业PMI也都利好,那才是真正的惊喜.中期看,我们依然看好英镑/欧元."

英镑/美元 跌0.15%至1.6230,脱离周三所及的16个月高点1.6380.(完)