欧洲汇市: 英镑兑美元跌至三周半低点,美元全面走强

《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透伦敦1月4日 - 英镑兑美元周五跌至三周半低点.美国联邦储备理事会(FED,美联储)会议记录显示部分决策者认为宽松政策脚步应放慢,推升美元全面走强.
英镑兑美元日内下跌0.3%至1.6048美元,为12月12日以来最低,远低于周三触及的1.6380高点.英镑也跌落100日移动均线切入位1.6050的支撑.
英国服务业采购经理人指数(PMI)将于0928GMT公布,预料将显示服务业持续扩张.分析师表示,如果数据显示服务业意外萎缩,将加重英镑跌势.(完)
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路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。