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货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 16:27 BJT

欧洲汇市: 英镑兑美元跌至三周半低点,美元全面走强

路透伦敦1月4日 - 英镑兑美元周五跌至三周半低点.美国联邦储备理事会(FED,美联储)会议记录显示部分决策者认为宽松政策脚步应放慢,推升美元全面走强.

英镑兑美元日内下跌0.3%至1.6048美元,为12月12日以来最低,远低于周三触及的1.6380高点.英镑也跌落100日移动均线切入位1.6050的支撑.

英国服务业采购经理人指数(PMI)将于0928GMT公布,预料将显示服务业持续扩张.分析师表示,如果数据显示服务业意外萎缩,将加重英镑跌势.(完)

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